Verdachte moord op Hümeyra op extra beveiligde gevangenisafdeling geplaatst

Bekir E., de verdachte van de moord op de Rotterdamse scholiere Hümeyra, is in de gevangenis waar hij vastzit naar een extra beveiligde afdeling overgeplaatst. De aanleiding waren uitlatingen in een afgeluisterd telefoongesprek, bevestigt Jacq Taekema, de advocaat van E.

De verdachte reageerde in dat gesprek op uitspraken van misdaadverslaggever John van den Heuvel in het tv-programma RTL Boulevard. Taekema heeft de opname niet gehoord, maar hij sluit niet uit dat er bedreigende uitspraken zijn gedaan. "U weet dat E. in het Pieter Baan Centrum is geweest, dat hij een beperkt intellectueel niveau heeft en dat hij moeite heeft om impulsen te onderdrukken."