Doodstraf voor moslimextremisten na aanslag in café Bangladesh

In Bangladesh hebben zeven moslimextremisten de doodstraf gekregen. Ze waren in juli 2016 betrokken bij een aanslag op een café in de hoofdstad Dhaka. Bij de aanslag kwamen twintig mensen om, onder wie Italiaanse, Japanse en Amerikaanse toeristen.

Volgens de rechter zijn de zeven mannen schuldig aan het voorbereiden van de aanslag, het maken van bommen en moord.

De nu veroordeelde mannen hebben zelf de aanslag niet uitgevoerd; dat deden vijf andere leden van de terroristische groepering Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMB). De vijf daders werden door de politie gedood.

Niet IS, maar JMB

Een paar maanden na de aanslag werden ook nog drie andere leden van de terroristische groepering door de politie doodgeschoten, onder wie het vermoedelijke brein van de aanslag.

IS eiste na het bloedbad de verantwoordelijkheid op, maar al snel werd duidelijk dat binnenlandse extremisten van JMB achter de aanslag op het café in Dhaka zaten.