Eerste lichamen koeltruckdrama terug in Vietnam

De eerste 16 lichamen van de 39 Vietnamezen die vorige maand dood werden gevonden in een koeltruck in de buurt van Londen, zijn teruggebracht naar Vietnam. Ze kwamen afgelopen nacht aan op de luchthaven van Hanoi, waarna ze onder grote belangstelling met ambulances naar de families zijn gebracht. De andere lichamen zijn nog in het Verenigd Koninkrijk, de verwachting is dat die de komende dagen ook worden gerepatrieerd.

Families van de slachtoffers zijn blij dat de lichamen eindelijk weer terug zijn in Vietnam. "We zijn erg verdrietig, maar zijn blij dat hij terug is op de plek waar hij is geboren, omringd door de liefde van zijn familie", zegt de zus van een van de omgekomen Vietnamezen. "Ik had nooit verwacht dat mijn zoon op deze manier zou terugkomen. Ik ben er kapot van, maar ik ben ook blij dat hij snel weer bij ons is", zegt de vader van een 18-jarig slachtoffer.

Ton ingezameld

Het terughalen van de lichamen kost de nabestaanden omgerekend bijna 2600 euro. Daarvoor kon een lening afgesloten worden bij de Vietnamese regering. Sommige families zagen dat niet zitten, omdat de schuld die ze al waren aangegaan door hun familieleden naar Engeland te sturen zo alleen maar groter zou worden. Verschillende Vietnamese organisaties zamelden al bijna 100.000 euro in om de lichamen toch terug in Vietnam te krijgen.

Vorige maand werden in een koeltruck in de buurt van Londen de lichamen van 39 Vietnamezen aangetroffen. Het gaat om 31 mannen en acht vrouwen tussen de 15 en 44 jaar oud. In het Verenigd Koninkrijk en Vietnam zijn mensen gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij mensensmokkel.