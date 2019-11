Greenpeace: bijna 40 procent reizigers Schiphol vliegt korte afstand

Bijna 40 procent van alle passagiers die gebruik maken van Schiphol, vliegt niet verder dan 750 kilometer. Dat zegt Greenpeace op basis van onderzoek van advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.

Greenpeace noemt de uitkomst schokkend, omdat op deze korte vluchten bij het taxiën, opstijgen en landen relatief veel CO2 wordt uitgestoten. 750 kilometer is een afstand die je in veel gevallen ook prima met de trein of elektrische bus kunt afleggen, zegt Greenpeace. "Zo kunnen we een flinke klimaatwinst boeken en verdwijnt veel van de overlast voor de omgeving en de natuur."

De populairste bestemming 'dichtbij' is Londen. Gemiddeld vertrekt iedere 20 minuten een vliegtuig naar de Britse hoofdstad. Die vluchten waren in 2018 goed voor bijna 2,6 miljoen passagiers. Naar Parijs vlogen 700.000 passagiers, gevolgd door Kopenhagen (560.000), Manchester (520.000) en München (500.000).

Vliegen niet altijd voordeligste optie

In een reportage in het NOS Radio 1 Journaal zeiden passagiers op Schiphol dat ze best willen overstappen op de trein, maar dat ze die vaak te duur vinden. Volgens Paul Peeters, hoogleraar duurzame luchtvaart en toerisme aan de Breda University of Applied Science, valt dat wel mee.

"Ik heb vorig jaar een student gehad, die heeft er eens goed naar gekeken, vooral naar de bestemming Londen. Daaruit blijkt dat de trein gemiddeld 30 procent duurder is, maar als je vroeg boekt, zijn de verschillen over het algemeen een stuk kleiner."

Opvallend is dat wie goedkoop naar Parijs wil reizen beter met de trein kan gaan. "Daar is de trein 30 procent goedkoper", zei Peeters. "En ook naar München (37 procent) en Kopenhagen (18 procent) is de trein goedkoper."

Om reizen met de trein aantrekkelijker te maken zou de belasting op treintickets kunnen worden afgeschaft. "Het blijft vreemd dat er op vliegtickets geen belasting zit en op treintickets wel", zei Peeters. Ook zou je de reistijd voor de trein kunnen verkorten door ze sneller te laten rijden en tussenstations op verbindingen naar grote steden te schrappen.