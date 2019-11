Floortje Dessing terug in Jemen: 'Het verhaal is nog net zo urgent'

Floortje Dessing is weer in Jemen geweest. De televisiemaker bezocht het door oorlog verscheurde land vorige week en reisde mee met het Rode Kruis. De hulporganisatie slaat alarm over een dreigende hongersnood.

In het afgelopen jaar is het aantal mensen met honger in Jemen met 45 procent gestegen. 3,2 miljoen vrouwen en kinderen lijden aan acute ondervoeding.

Broodmagere baby

Twee jaar geleden kwam Dessing in Jemen vast te zitten tijdens gevechten in de hoofdstad Sanaa. "Ik moest toen hals over kop het land verlaten en heb er sindsdien alles aan gedaan om weer terug te kunnen keren". Dit keer was de presentatrice in het voor buitenlanders bijna ontoegankelijke noorden van Jemen.

Ze maakte daar opnames in een kinderziekenhuis voor het programma Floortje terug naar het Einde van de Wereld. "Het is hartverscheurend om een broodmagere baby van 4 maanden te zien die minder weegt dan een pasgeboren baby", vertelt Dessing.

Giro 6868

"Natuurlijk vond ik het spannend om terug te gaan naar dit land waar nog steeds zwaar gevochten wordt, maar ik wilde toch terug omdat het verhaal nog net zo urgent is", zegt Dessing. "We zijn inmiddels twee jaar verder en de oorlog woedt nog steeds voort."

Het Rode Kruis heeft vorige week Giro 6868 geopend om geld in te zamelen voor de dreigende hongersnood in Jemen, de Centraal Afrikaanse Republiek en Zambia.