Interim-regering Bolivia stelt ambassadeur in VS aan

Voor het eerst in elf jaar wil Bolivia een ambassadeur in de Verenigde Staten aanstellen. Dat is een trendbreuk met het beleid van de gevluchte linkse ex-president Morales: onder zijn leiding was de relatie tussen beide landen gespannen.

De interim-regering ziet Walter Oscar Serrate Cuellar, die Bolivia eerder al vertegenwoordigde bij de Verenigde Naties, als de ideale kandidaat. De benoeming moet nog wel goedgekeurd worden door het congres.

Onrustig

In Bolivia is het onrustig sinds president Morales na de verkiezingen van 20 oktober de winst opeiste om aan zijn vierde termijn te beginnen. Tegenstanders spraken van fraude en onregelmatigheden. Toen zij de steun kregen van het leger, vluchtte de president naar Mexico.

Door de onrust in het land zijn al meer dan dertig mensen om het leven gekomen. De meeste doden vielen nadat Morales op 10 november het land had verlaten.