Kinderen nacht in ziekenhuis na koolmonoxidelek in Den Haag

Twee kinderen en een volwassene zijn dinsdagavond met spoed naar het ziekenhuis gebracht met verschijnselen van koolmonoxidevergiftiging. Twee andere aanwezigen in het huis aan de Linnaeusstraat in Den Haag hadden geen klachten.

De bewoners hadden een koolmonoxidemelder en die ging af. Toch bleven de aanwezigen in eerste instantie binnen omdat ze niet wisten wat er aan de hand was, zegt een brandweerwoordvoerder tegen Omroep West.

Naar buiten

"Altijd naar buiten gaan na zo'n alarm", is de tip van de woordvoerder. "Zo'n apparaat gaat af wanneer er al een tijd koolmonoxide is gemeten."

Waarschijnlijk is een kapotte geiser de oorzaak van het lek. De kinderen moeten een nacht in het ziekenhuis blijven. Over hun toestand en die van de volwassene kon de brandweer geen verdere informatie geven.