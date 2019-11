Nederlanders worden steeds langer en zwaarder

De gemiddelde Nederlandse man is 1,81 meter en dat is bijna 3,8 centimeter langer dan in 1981. Vrouwen zijn gemiddeld 1,67 meter, anderhalve centimeter langer dan in 1981. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de Gezondheidsenquête.

De extra lengte zorgt ook voor extra kilo's. Bij mannen ligt het gemiddelde gewicht rond de 85 kilo, bij vrouwen rond de 72 kilo. Opvallend is dat vrouwen per toegenomen centimeter lichaamslengte 4,7 kilo toegenomen zijn en mannen 2,3 kilo.

Noorderlingen

Het CBS vroeg Nederlanders van 20 jaar of ouder naar hun lengte en gewicht. Volgens de onderzoekers verschilt de gemiddelde lengte per provincie. Limburgers zijn het kleinst, gevolgd door Brabanders. De zuiderlingen zijn gemiddeld drie centimeter korter dan de langste Nederlanders: de inwoners van Groningen en Friesland.

Mensen met een migratieachtergrond zijn gemiddeld korter dan mensen met een Nederlandse achtergrond.

Overgewicht

Uit de cijfers blijkt verder dat Nederlanders sinds 1981 steeds vaker kampen met overgewicht. In Drenthe en Flevoland komt overgewicht het meest voor en in Noord-Holland en Utrecht het minst. Van de Drenten heeft 53 procent overgewicht en van de Flevolanders 52 procent. Noord-Holland en Utrecht zitten hier onder met respectievelijk 45 en 44 procent.