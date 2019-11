Moeder 20-jarige terreurverdachte: 'Ik kan het niet geloven'

Haar man zag het arrestatieteam. Daarop informeerde de vrouw bij de politie wat er aan de hand was, maar die kon niets zeggen. Ze kwam er pas achter toen ze naar het nieuws keek. "Het geeft me een beetje een onveilig gevoel."

Een buurman noemt het "vervelend" dat de man in zijn straat mogelijk een aanslag wilde plegen. Een ander zegt dat de oudere man en vrouw die in het huis wonen, mogelijk de ouders van de 20-jarige verdachte, een "doodnormale indruk" maken.

Een andere buurvrouw noemt het "gewoon een vriendelijk gezin". "Als we elkaar tegenkomen praten we even, maar we gaan niet bij elkaar op de koffie." Over de verdachte weet ze weinig. "Maar hij zegt altijd vriendelijk gedag."

Zwarte auto

Ze zag hoe de 20-jarige door het arrestatieteam in een zwarte auto werd meegenomen. "Ik heb vreselijk medelijden met het gezin. Verder ben ik blij dat hij is opgepakt." De plannen die hij zou beramen noemt ze verschrikkelijk. "Daar wil ik niet eens over nadenken."

Volgens de vrouw gaat het gezin ieder jaar zes weken naar Irak. "Dan nemen ze hun auto vol met spullen mee en gaan ze naar familie. Ze doen ook iets voor goede doelen, we hebben weleens potloden, schriftjes en andere schoolspullen gekocht en daar afgegeven."