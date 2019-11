Boeren in Berlijn en Parijs in actie tegen steeds strengere regels

'Steeds strengere regels'

In Frankrijk staat voor morgen een groot boerenprotest op de agenda. Vanaf 06.00 uur trekken boeren uit de omgeving van Parijs naar de stad waar ze dan om 10.00 uur aankomen op de ringweg rond Parijs. Daarna rijden ze door naar de Avenue Foch in de buurt van de Arc de Triomphe.

Ze voeren actie tegen het slechte boerenklimaat in Frankrijk. "Eén op de drie boeren moet rondkomen van een inkomen dat 350 euro per maand of lager is", vertelt correspondent Frank Renout. "Volgens de boeren krijgen ze voor hun producten steeds minder geld en door de steeds strengere regels worden ze uit de markt geconcurreerd door buitenlandse producenten."

'Gebrek aan erkenning'

Volgens Renout zijn de problemen van de Franse boeren vergelijkbaar met die van de Nederlandse. Behalve de stikstofproblematiek dan, want die speelt in Frankrijk geen grote rol. "Nee, het is vooral een gevoel van algehele onvrede. Een gebrek aan erkenning en de geringe steun voor de boeren vanuit de samenleving en de overheid."

De Franse boeren lieten dit jaar al drie keer eerder van zich horen met grote protesten waarbij lange files ontstonden op snelwegen door heel Frankrijk. Toch verliepen die in goede sfeer. "De Fransen leven wel mee met hun boeren", zegt Renout. "Het zit heel erg in de Franse ziel dat ze hun boeren steunen. Er is veel sympathie."