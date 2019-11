Meer gif in sigaretten door suikers en bevochtigers in tabak

Het toevoegen van suikers en bevochtigers aan tabak in sigaretten, leidt tot meer giftige stoffen in de rook. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM van 50 sigarettenmerken. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nicotine & Tobacco Research.

Suikers worden toegevoegd voor de smaak en bevochtigers voorkomen dat de tabak uitdroogt. De onderzoekers analyseerden de hoeveelheden van de zoetstoffen glucose, fructose en sucrose in de sigaretten, en ook de gehaltes glycerine en propyleenglycol, waarmee het vochtgehalte wordt gereguleerd.

De rook van de sigaretten werd daarna geïnhaleerd door een rookmachine, die het roken van sigaretten door mensen zo goed mogelijk nabootst. Vervolgens keken de onderzoekers naar negen giftige stoffen waarvan de Wereldgezondheidsorganisatie WHO vindt dat die in tabak verlaagd moeten worden.

Er bleek een sterk verband te zijn tussen de hoeveelheden suikers en bevochtigers in een sigaret en de hoeveelheden van die negen giftige stoffen in de rook. Het RIVM vindt daarom dat de gehalten suikers en bevochtigers in tabak moeten worden gereguleerd.