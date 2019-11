Invallen in onderzoek naar groep criminelen rond Ridouan Taghi

De Utrechtse politie heeft vanmorgen invallen gedaan op zeven locaties in en rond de stad. Dat gebeurde in verband met een al langer lopend onderzoek naar een criminele groep die mogelijk samenwerkt met de organisatie van de voortvluchtige Ridouan Taghi. Vorige week leidde dat al tot de aanhouding van de neef van Taghi in het onderzoek naar de moord op advocaat Derk Wiersum.

De groep wordt ervan verdacht misdrijven met excessief geweld te faciliteren, zoals ram- en plofkraken en liquidaties. Het gaat dan onder meer om het leveren van gestolen voertuigen.

Bij de invallen van vanochtend zijn auto's motoren, goederen, digitale gegevensdragers en een grote hoeveelheid geld in beslag genomen. Over aanhoudingen wil de politie in het belang van het onderzoek nog niets zeggen.

Nationale en internationale cocaïnehandel

Volgens de politie spelen criminelen in de regio Midden-Nederland een grote rol in de nationale en internationale cocaïnehandel. "Het is een harde wereld vol geweld en intimidatie waar veel geld in omgaat. En vanwege dat vele geld schieten ze elkaar ook overhoop. Dat is de kern van het probleem", schrijft de politie in een verklaring.

Excessief geweld en de dreiging daarmee zijn volgens de politie middelen waarmee criminelen hun imperium in stand houden of uitbreiden. De politie ziet dat ze daarbij de bovenwereld nodig hebben, bijvoorbeeld de legale handel in auto's en panden, die worden gebruikt voor criminele activiteiten. Ook horecagelegenheden worden gebruikt door criminelen uit de drugswereld.