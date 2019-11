Najaarsnota: niet uitgegeven geld naar oplossing urgente problemen

Het kabinet trekt in totaal 1 miljard euro extra uit voor "urgente maatschappelijke problemen". Dat blijkt uit de Najaarsnota, de tussenstand van de overheidsfinanciën voor dit jaar.

Het extra miljard dat het kabinet in petto heeft, gaat onder meer naar de bestrijding van het lerarentekort en de werkdruk in het basisonderwijs, de aanpak van de stikstofproblemen en het tegengaan van ondermijnende criminaliteit.

De meeste maatregelen waren al aangekondigd; volgens minister Hoekstra kunnen ze worden betaald, omdat een deel van het geld dat voor 2019 was begroot niet wordt uitgegeven.

Meevallers

Met Prinsjesdag was hier al rekening mee gehouden en werd een bedrag genoemd van 400 miljoen euro. Dat is opgelopen naar 1,3 miljard. Dat komt onder meer doordat zaken goedkoper uitpakten, om allerlei redenen zijn uitgesteld of niet nodig bleken. Er waren bijvoorbeeld meevallers bij de uitgaven op het gebied van de zorgverzekering en voor arbeidsongeschiktheid.

Uit de Najaarsnota blijkt verder onder meer dat er meer aan vennootschapsbelasting binnenkomt dan op Prinsjesdag was begroot en minder aan accijnzen en milieubelastingen. Per saldo verandert op dat gebied weinig.