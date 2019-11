Illegale sigaretten en stoorzenders gevonden in busje Sittard

Een 37-jarige man uit Polen is dit weekend in Sittard aangehouden met een bestelbus vol illegale sigaretten. Hij had ook stoorzenders bij zich, waarmee mobiel verkeer kan worden verstoord.

Een agent zag de man zaterdagmiddag op een parkeerplaats aan de rand van Sittard uit zijn bestelbus stappen met een plastic tas in zijn hand. Toen hij oogcontact maakte, schrok de man. De agent hield de man staande en doorzocht zijn bus.

In de bus lagen 600.000 illegale sigaretten. Volgens de politie staat vast dat er geen accijnzen over zijn betaald. De FIOD onderzoekt waar de sigaretten vandaan komen, schrijft 1Limburg. In de bus lagen ook telefoon-jammers, dat zijn apparaten om mobiele communicatie te verstoren. De jammers zijn in beslag genomen.