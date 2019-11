Casino-affaire veroorzaakt opnieuw onrust in Oostenrijkse politiek

Het Oostenrijkse parlement komt vandaag in een speciale zitting bijeen vanwege het nieuwste politieke schandaal rond de vorige regering-Kurz. Onderwerp van debat is een grootschalig corruptieonderzoek waarin inmiddels meerdere toppolitici van FPÖ en ÖVP gelden als verdachte. Onder hen zijn voormalig vicekanselier Heinz-Christian Strache (FPÖ) en voormalig minister van Financiën Hartwig Löger (ÖVP).

De casino-affaire is na Ibiza-gate en de schandalen rond partijfinancieringen inmiddels de zoveelste politieke tragedie die dit jaar het nieuws in Oostenrijk domineert.

Het draait allemaal om de benoeming van FPÖ'er Peter Sidlo in het bestuur van Casinos Austria, de grootste aanbieder van casino's in Oostenrijk dat voor een derde in handen is van de overheid.

Het Openbaar Ministerie in Wenen doet onderzoek naar de vraag of de FPÖ, in ruil voor steun bij de benoeming van Sidlo, onder meer vergunningen voor online gamen en het intrekken van het verbod op gokautomaten in Wenen heeft beloofd aan gokbedrijf Novomatic, een van de andere aandeelhouders van Casinos Austria.

Huiszoekingen bij meerdere toppolitici

Het onderzoek werd ingesteld nadat het OM een anonieme tip had gekregen over mogelijke corruptie bij de benoeming. Er zijn inmiddels huiszoekingen gedaan bij verschillende toppolitici, onder meer bij voormalig vicekanselier Heinz-Christian Strache en voormalig ÖVP-minister van Financiën Hartwig Löger. Laatstgenoemde zou druk hebben uitgeoefend om de benoeming erdoor te krijgen.

Bovendien zouden verschillende chats (gevonden op in beslag genomen telefoons van onder andere Strache) wijzen op een deal. Zo schreef Peter Sidlo aan FPÖ-topman Johann Gudenus: "Ik heb met mijn vrienden met betrekking tot Casinos gesproken. Ze zouden bereid en in staat zijn om de deal te sluiten". Zowel Sidlo als Gudenus, die eerder dit jaar na het Ibiza-schandaal aftrad als fractievoorzitter, spreekt de beschuldigingen tegen.

Schaduw over coalitieonderhandelingen

De 'nalatenschap' van de vorige regering werpt een schaduw over de lopende coalitieonderhandelingen tussen de ÖVP en de Oostenrijkse Groenen. Zo is Hartwig Löger, die gezien werd als favoriet om opnieuw minister van Financiën te worden, niet beschikbaar voor een nieuwe termijn. Naar eigen zeggen heeft dat niet te maken met het onderzoek dat naar hem loopt in de casino-affaire.

Ook brengt het schandaal de Groenen in een lastig pakket. Ze hebben zich altijd kritisch uitgelaten over partijpolitieke benoemingen, die gebruikelijk zijn bij publieke instellingen in Oostenrijk. Maar partijleider Werner Kogler heeft gezegd dat hij de coalitieonderhandelingen niet af wil breken.