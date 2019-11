Drie onschuldige mannen na 36 jaar vrijgelaten in VS

Drie Amerikanen die in de jaren 80 tot levenslang waren veroordeeld voor de moord op een 14-jarige jongen, zijn na 36 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Een rechter in Baltimore oordeelde gisteren dat ze onschuldig zijn en draaide de veroordeling terug.

Enkele uren later kwamen Alfred Chestnut, Andrew Stewart en Ransom Watkins op vrije voeten. "Dit is onwerkelijk", zei Chestnut. "Ik zie ernaar uit om de rest van mijn leven in nederigheid en vredelievendheid te leven, God te eren en mijn familie te beschermen." Watkins: "We zijn door een hel gegaan, het was echt niet gemakkelijk. We staan hier nu wel te glimlachen en we zijn blij dat we vrij zijn, maar er is nog een boel te doen."

Hun familie stond hen op te wachten toen ze de gevangenis verlieten: