Verdriet in Albanië na verwoestende beving. 'Je voelt je klein en nietig'

De familie sliep op de tweede verdieping toen om 4 uur 's nachts, lokale tijd alles begon te schudden. "Iedereen werd wakker en we zijn gauw naar buiten gegaan. Eenmaal buiten voel je je klein en nietig. We hebben de schrik nog in de benen."

Geen droom

Ook Anna Lubbers, die met haar man in een bergdorp zo'n 20 kilometer van Tirana woont is nog maar nauwelijks bekomen van de schrik. "We voelen nog steeds naschokken. Ik droomde dat ik in een achtbaan zat, toen schrok ik wakker en ik dacht: dit is geen droom, dit is echt. Alles draaide. Ik ben op bed blijven zitten tot het stopte. En ik weet niet of ik vannacht kan slapen."

Toen Van Bochove zijn huis weer in ging zag hij een ravage. "Kasten waren verschoven, er was van alles uitgevallen en er zitten scheuren in de muren. Maar ja, dat is gelukkig alleen maar materiële schade. "

De verwoesting is op sommige plaatsen enorm: