Kans op ongeluk snelweg groter bij op- en afritten

Zeker zes op de tien ongelukken op de snelweg gebeuren binnen een kilometer afstand van een op- of afrit. Dat betekent dat de kans op een ongeluk meer dan drie keer zo hoog is in de buurt van een op- of afrit, blijkt uit een analyse door schadeverzekeraar Univé van 75.000 geregistreerde ongelukken tussen 2016 en 2018.

In die periode gebeurden de meeste ongelukken bij twee afritten op de A10 rond Amsterdam, die bij Osdorp en Tuindorp Oostzaan, en een op de A20, de afrit Rotterdam-Crooswijk. De drukke A10 blijkt sowieso een weg waar de kans op ongelukken groot is. In 2018 werden daar per kilometer snelweg bijna 42 ongelukken geregistreerd. Maar ook op de A20 en de A16 gebeuren veel ongelukken.

Er vallen relatief minder doden bij ongelukken bij een op- of afrit dan bij ongevallen op een wegdeel zonder in- of uitvoegend verkeer. Het aantal ongelukken met een dodelijke afloop is bij een op- of afrit 34 procent lager dan op andere stukken van de snelweg.

De regionale verschillen zijn groot. Zo gebeurden in Groningen bijna driekwart van de ongelukken in de nabijheid van een op- of afrit en in Zeeland een derde van alle ongevallen in de onderzoeksperiode.