AZ ontstemd dat gemeente stadion niet vrijgeeft voor duel met Ajax

De competitiewedstrijd tussen AZ en Ajax kan over drie weken mogelijk toch niet in Alkmaar gespeeld worden, in het stadion van AZ waarvan een groot deel van het dak verwijderd is.

Half augustus stortte een deel van het dak in, een gevolg van constructiefouten bij de bouw van het stadion. Sindsdien spelen de Alkmaarders hun thuiswedstrijden in Den Haag.

Nog niet vrijgegeven

AZ nam ingenieursbureau Royal HaskoningDHV in hand om de instorting te onderzoeken. "Op basis van dit onderzoek is het gehele dak verwijderd en zijn waar nodig de juiste maatregelen genomen, waaronder een beperkt aantal versterkingen", meldt AZ in een persbericht.

"Volgens de ingenieurs van Royal HaskoningDHV is het stadion nu veilig en kan het worden vrijgegeven."