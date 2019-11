Deel Lelystad zonder water na leidingbreuk

Een groot deel van Lelystad zit zonder water door een leidingbreuk. In de getroffen gebieden komt minder of geen water uit de kraan. Het water kan ook bruin zijn gekleurd.

De brandweer is kort voor 07.00 uur uitgerukt voor wateroverlast aan de Zuigerplasdreef. Waarschijnlijk is daar een hoofdleiding stuk. De straat staat blank, melden omwonenden tegen Omroep Flevoland. Ook in Swifterbant en Biddinghuizen is de waterdruk laag.

Waterleidingbedrijf Vitens verwacht het probleem rond 10.45 uur te hebben verholpen.