Wekdienst 26/11: Champions League-voetbal en uitspraak over Efteling-muziek

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De SP bepaalt zijn standpunt over een verplicht vrouwenquotum voor Raden van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Afhankelijk van de beslissing van de partij is er wel of geen meerderheid in de Tweede Kamer.

Vanavond is er weer Champions League-voetbal. Onder meer Real Madrid-Paris Saint-Germain en Juventus-Atlético Madrid staan op het programma.

Het Gerechtshof in Amsterdam doet uitspraak in de zaak die Efteling-componist Maarten Hartveldt heeft aangespannen tegen de belangenorganisatie Buma/Stemra. De componist eist een hogere vergoeding voor zijn werk in de Efteling. Buma/Stemra beschouwt het werk als achtergrondmuziek, terwijl Hartveldt het ziet als onderdeel van de sprookjesbeleving in het pretpark.

Wat heb je gemist?

Staatssecretaris Snel van Financiën is er al langere tijd van op de hoogte dat het aantal gedupeerden in de toeslagenaffaire groter is dan hij eerder toegaf. Dat concluderen RTL Nieuws en Trouw op basis van vertrouwelijke rapporten die zij hebben ingezien. De Tweede Kamer vraagt al anderhalf jaar om inzage in die stukken maar Snel zou ze hebben achtergehouden.

De toeslagenaffaire draait om het onrechtmatig stopzetten van toeslag voor kinderopvang. Honderden ouders werden ten onrechte bestempeld als fraudeur en moesten tienduizenden euro's terugbetalen.

Snel zei eerder "geen externe signalen" te hebben ontvangen dat er iets mis was. Maar uit de documenten waarover RTL Nieuws en Trouw beschikken, blijkt wel degelijk een signaal dat iets niet klopte. Het aantal ouders dat bezwaar maakte tegen beslissingen van de Belastingdienst was opvallend hoog.

Ander nieuws uit de nacht:

Oud-minister Hennis van Defensie zou in 2015 haar collega Koenders, en vermoedelijk ook premier Rutte, mondeling hebben geïnformeerd over mogelijke burgerdoden in Irak. Dat staat in een brief van minister Bijleveld van Defensie aan de Tweede Kamer. Ze zou daarbij geen aantallen hebben genoemd.

Een WADA-onderzoekscommissie adviseert het mondiale antidopingbureau om de Russische sport voor vier jaar uit te sluiten. Het land zou zich niet houden aan de antidopingregels. In december wordt bekend of het advies wordt overgenomen. Dat zou betekenen dat Russische sporters onder een neutrale vlag naar de Olympische Spelen gaan.

Supermarktketen Albert Heijn stopt met een proef waarbij met behulp van een app kledingmaten voor het personeel werden vastgesteld. Dat besluit viel nadat nrc.nl schreef dat het personeel van het filiaal in Nijmegen verplicht werd foto's van zichzelf in ondergoed of strakke sportkleding in de app op te slaan.

En dan nog even dit:

Twee Nederlandse producties zijn bij de International Emmy Awards in de prijzen gevallen. De Emmy Awards gelden als de belangrijkste internationale tv-onderscheidingen ter wereld.

Het gaat onder andere om de documentaire Dance or Die van Nieuwsuur-verslaggever Roozbeh Kaboly. Het verhaal gaat over een Syrische jongen die bezeten is van dansen maar dat door de oorlog in zijn geboortestad Damascus niet kan doen.

Ook in de categorie Documentary viel de prijs in Nederlandse handen. Regisseur Hans Pool kreeg de Emmy voor zijn Bellingcat - Truth in a Post-Truth World. De film legt uit hoe onderzoekers van het journalistieke platform te werk gaan en onderzoekt of het medium een alternatief biedt voor de traditionele journalistiek.

Bekijk de trailer van Bellingcat - Truth in a Post-Truth World hier: