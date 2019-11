Vrachtwagen botst op auto op A50: twee doden

Op de A50 bij Heteren zijn twee mensen om het leven gekomen bij een ongeluk. De slachtoffers zaten in een auto die van achteren werd geraakt door een vrachtwagen. Een derde inzittende van de auto is zwaargewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 01.00 uur. Volgens de politie stond de auto op de snelweg stil. Op de plaats van het ongeluk is geen vluchtstrook; op foto's is te zien dat de auto en de vrachtwagen op de rechterrijstrook staan.

De vrachtwagenchauffeur is ongedeerd. De A50 bij Heteren is in de richting van Nijmegen en Oss afgesloten voor onderzoek.