Man opgepakt voor koelwagendrama, chauffeur bekent mensensmokkel

De Britse politie heeft opnieuw iemand opgepakt voor betrokkenheid bij het koelwagendrama, vorige maand. In een haven in Grays bij Londen werden toen de lichamen van 39 Vietnamese migranten ontdekt in een gekoelde oplegger. De man van 36 wordt verdacht van mensensmokkel en doodslag; welke rol hij precies zou hebben gespeeld bij het drama, is onduidelijk.

De vrachtwagen was vanuit Zeebrugge het Kanaal overgestoken naar Groot-Brittannië. In de oplegger daalde de temperatuur tot -25 graden. Enkele uren na aankomst in het Verenigd Koninkrijk werden de lichamen van de 31 mannen en 8 vrouwen ontdekt.

Geld

Gisteren gaf de chauffeur van de vrachtwagen toe dat hij hielp bij illegale migratie. Hij zou daarvoor sinds mei 2018 geld hebben gekregen. De man van 25 uit Noord-Ierland werd al op de dag van de lugubere vondst opgepakt. Hij wordt onder meer aangeklaagd voor 39-voudige doodslag.

De politie heeft eerder ook arrestaties uitgevoerd in Ierland en Vietnam; in dat land zitten tien mensen vast die de smokkel naar Groot-Brittannië zouden hebben georganiseerd.