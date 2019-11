Stoeptegel tegen intercity gegooid vanaf spoorviaduct bij Sittard

Bij Sittard is vanavond vanaf een viaduct een stoeptegel op een trein gegooid. De ruit van de trein werd op een haar na gemist, zegt een woordvoerder van ProRail. Alleen de ruitenwisser brak af.

De machinist hoorde een harde klap. Hij heeft de trein in Sittard stilgezet. Er zaten geen passagiers in. De machinist is erg geschrokken, maar het gaat goed met hem, zegt een woordvoerder van de NS.

Het spoorbedrijf noemt het voorval "onacceptabel". "We doen aangifte omdat we vinden dat iemand die dit doet moet worden opgespoord en vervolgd." Ook ProRail spreekt van een levensgevaarlijke actie die ernstige gevolgen had kunnen hebben, schrijft 1Limburg.