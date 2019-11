Kunstdetective over roof Dresden: 'Goede beveiliging is juist uitdaging'

De collectie was volgens het museum goed beveiligd. "Maar voor sommige professionele dieven is het juist een uitdaging als de beveiliging goed is", vertelt Brand. "Ze zijn het museum binnengeslopen en gevlucht vlak voordat de politie kwam."

Volgens Brand proberen kunstdieven in veel gevallen de buit te verkopen. "Maar dat gaat hier niet. Niemand wil dit aanraken of kopen. In dit geval zullen de dieven het goud en zilver waarschijnlijk omsmelten, en de robijnen en smaragden verkopen."

De kunstdetective denkt dat de politie snel moet zijn, willen ze de collectie nog kunnen redden. "In bepaalde andere zaken werden de dieven uiteindelijk ook gepakt, maar waren de voorwerpen al verdwenen in de smeltoven. Het zou in en in triest zijn als we de collectie niet meer zouden terugzien. Echt pijnlijk."

In het verleden brachten prinses Beatrix en bondskanselier Angela Merkel een bezoek aan het Grünes Gewölbe: