Hond die IS-leider Al-Baghdadi opjaagde geëerd door president Trump

Conan raakte gewond bij de actie, maar is inmiddels hersteld en weer aan het werk. Samen met Trump, vice-president Pence, first lady Melania en zijn verzorger verscheen hij op een persconferentie in het Witte Huis.

'Beroemdste hond ter wereld'

"Dus dit is Conan", zei Trump tegen de verzamelde pers in de rozentuin. "Op dit moment waarschijnlijk de beroemdste hond ter wereld." Trump zei dat hij de hond een plaquette en een medaille heeft gegeven.

Vlak na de militaire operatie plaatste Trump al een gemanipuleerde foto op Twitter waarop te zien is dat hij de hond een medaille omhangt.