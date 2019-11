Vader (38) van gezin overleden na aanrijding met lijnbus in Margraten

De man die zaterdag ernstig gewond raakte bij een botsing tussen een lijnbus en een auto in Margraten, is overleden. Het is de bestuurder van de auto, een 38-jarige man uit Deventer. Hij overleed vandaag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De man zat met zijn gezin in de auto. Zijn vrouw ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hun drie kinderen raakten lichtgewond.

De auto van het gezin werd bij het ongeluk in de flank geraakt door de lijnbus, meldt 1Limburg. Dat gebeurde zaterdag rond 11.00 uur. Vanwege het onderzoek was de N278 tot halverwege de middag dicht. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht.