Justitie eist 100 uur werkstraf tegen Marco Kroon

Kroon vertelde tijdens de behandeling van de zaak dat hij dronken was en dat hij zich kinderachtig heeft gedragen. "Alcohol in de man, wijsheid uit de pan", zei hij tegen de rechtbank.

Puur persoonlijk

Kroon ontkent dat hij een kopstoot heeft uitgedeeld. Ook zegt hij zich niet te kunnen herinneren dat hij zijn middelvinger heeft opgestoken. "Zoiets doe ik niet. Ik ben militair en zou nooit een agent beledigen."

Volgens Kroon werd hij door de agenten herkend en was de arrestatie puur persoonlijk. De handboeien deden erg veel pijn en uit een reflex heeft hij toen een beweging met zijn hoofd gemaakt. Van een kopstoot was volgens Kroon absoluut geen sprake. "Als ik echt een kopstoot zou hebben gegeven, dan had die meneer echt schade gehad."

Hij heeft aangifte tegen de drie agenten gedaan omdat hij bij de arrestatie blijvend letsel aan zijn pink heeft opgelopen.

Beelden

Tijdens de behandeling van de zaak werden beelden getoond van het incident. Op de beelden, die zijn gemaakt met de bodycam van een van de agenten, is te zien dat Kroon bewegingen maakt met zijn hoofd. Hij wordt daarna door agenten tegen een hek geduwd.

Volgens de officier van justitie moet de zaak tegen Marco Kroon door de rechtbank behandeld worden als elke andere zaak tegen een wildplasser. Maar de officier zei ook dat Kroon een voorbeeldfunctie zou moeten vervullen. Justitie vindt dat op de beelden duidelijk is te zien dat Kroon een kopstoot uitdeelt.

De zaak werd in juli doorverwezen naar de meervoudige meervoudige militaire kamer. Volgens advocaat Knoops was de zaak tegen zijn cliënt Marco Kroon te complex om behandeld te worden door de politierechter. "Het gaat niet meer om een gewone wildplaszaak, maar om de integriteit van majoor Kroon", zei de advocaat toen.

Marco Kroon is drager van de militaire Willems-Orde, de hoogste militaire onderscheiding. Hij is voorlopig geschorst door Defensie. Als de militaire rechtbank de strafeis van justitie overneemt, raakt hij waarschijnlijk zijn baan definitief kwijt.