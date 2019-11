Rechtbanken getroffen door landelijke storing Tele2

Door een technische storing bij telefoonprovider Tele2 zijn er bij rechtbanken in heel Nederland problemen. Rechtbanken zijn telefonisch niet bereikbaar, uitspraken kunnen online niet worden bijgewerkt en rechters kunnen niet in computersystemen omdat het netwerk plat ligt. De problemen zijn rond 12.15 uur begonnen. Oorzaak is een breuk in een glasvezelkabel.

Ook Tele2 zelf ondervindt hinder van de storing. Zo is de klantenservice van het bedrijf niet bereikbaar.

Een woordvoerder van de Raad voor de Rechtspraak zegt dat de gevolgen van de storing per locatie kunnen verschillen. De rechtbanken en gerechtshoven kijken nu wat voor effect de storing heeft op de zittingen. De rechtbank van Overijssel twittert dat de zaken die vandaag op de rol staan gewoon doorgaan.



Op Twitter en op website Allestoringen melden veel mensen geen internet of telefoon te hebben.