Financiering Songfestival waarschijnlijk rond, 'alle seinen staan op groen'

De NPO is blij dat alle seinen op groen staan, "Maar formeel staat er nog niks op papier, daar wachten we nog wel even op", benadrukt een woordvoerder. Dat er waarschijnlijk geld komt, is volgens de NPO "goed nieuws voor Nederland".

De Tweede Kamer spreekt vandaag over de mediabegroting. PvdA-leider Asscher riep op tot het creëren van rust rond de financiering van het songfestival. Hij zei dat hij de soms zure discussie over het liedjesfestijn jammer vindt, omdat heel veel mensen ervan genieten. "Zullen we het dus even een beetje vrolijk houden?"

Definitieve duidelijkheid komt er naar verwachting dus volgende week, Minister Slob hoopt kennelijk dat het bij een eenmalige gebeurtenis blijft. "Het is leuk om te winnen, maar dan heb je wel een opgave", aldus de minister. "Het winnen is Ierland drie keer overkomen, dat moeten wij niet hebben."