Podcast De Dag: Spermapotjes via de keukendeur in Oosterbeek

Een gepensioneerde huisarts wilde in de jaren '70 en '80 ongewenst kinderloze stellen helpen om toch hun kinderwens in vervulling te laten gaan. Hij opende een eigen vruchtbaarheidskliniek en dat ging er heel geheimzinnig aan toe. Donoren brachten hun potjes met zaad via de keukendeur van de arts naar binnen.

Het was een komen en gaan van mannen, blijkt nu uit onderzoek van journalist Paul Bolwerk van De Gelderlander. In De Dag vertelt hij hoe de inmiddels overleden arts te werk ging. Een van de anonieme donoren zou zelfs 150 nakomelingen hebben.

Bolwerk kwam tijdens zijn zoektocht in contact met Willy Egbers. Hij doneerde in die tijd meerdere keren sperma en hij blijkt vijf zoons en een dochter te hebben. "Dat is echt een rijkdom in mijn beleving." Dat het er een beetje schimmig aan toe ging maakte Egbers niet uit. "In die tijd praatte je er ook niet over. De arts is altijd heel respectvol te werk gegaan."