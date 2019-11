Inbraak in historisch museum in Dresden, mogelijk enorme buit

Onbekenden hebben in Dresden ingebroken in het historisch museum Grünes Gewölbe. Het museum geldt als een van de grootste schatkamers van Duitsland en Europa.

De daders zouden eerst een stroomkastje onder een brug in brand hebben gestoken, waardoor de stroomtoevoer zou zijn afgesneden. Daardoor was mogelijk de beveiliging niet meer op orde.

De dieven zijn ervandoor gegaan. Wat ze hebben buitgemaakt, is nog niet duidelijk. De website van Bild spreekt over een miljardenschade.

Sieraden

De collectie van het museum is rijk en bevat onder meer duizenden sieraden en voorwerpen van goud, zilver en andere materialen. De inbraak was in het historische deel van de collectie, meldt de politie.

Het museum blijft vandaag in elk geval dicht. Bij de ingang staat een bordje waarop staat dat dat "om organisatorische redenen" is.