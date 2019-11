Londense licentie Uber opnieuw ingetrokken

Taxibedrijf Uber dreigt weer zijn licentie voor Londen kwijt te raken. Toezichthouder Transport for London (TfL) heeft de licentie ingetrokken omdat de app passagiers in gevaar zou hebben gebracht. Hangende het beroep mag het bedrijf nog wel actief blijven in Londen.

Door een wijziging in de systemen van Uber konden ongeautoriseerde chauffeurs hun foto's uploaden naar accounts van echte chauffeurs. Op die manier konden ze zich voordoen als een Uber-medewerker en zo passagiers vervoeren. Volgens TfL is dat gebeurd bij zeker 14.000 ritten. "Het is onacceptabel dat Uber mensen aan chauffeurs koppelt die mogelijk geen licentie en verzekering hebben."

Niet de eerste keer

In 2017 verloor Uber zijn Londense licentie ook al eens. Volgens TfL waren Uber-chauffeurs toen verantwoordelijk voor een stijging van het aantal ongelukken en deed het bedrijf te weinig om chauffeurs met een criminele achtergrond te weren. Uber ging daarop in beroep en voerde intern veranderingen door, waarna het van de rechter alsnog een tijdelijke licentie kreeg.

Het taxibedrijf gaat nu weer in beroep omdat het het besluit van de toezichthouder "buitengewoon en fout" vindt. De vervoerder zegt dat zijn systemen robuust zijn en dat alle chauffeurs de afgelopen twee maanden zijn doorgelicht. Ook zou binnenkort gezichtsherkenningssoftware worden geïntroduceerd om alles nog veiliger te maken.

De Londense burgemeester Khan steunt het besluit van TfL. "Ik snap dat het een impopulaire maatregel is voor gebruikers van Uber, maar hun veiligheid heeft de hoogste prioriteit."