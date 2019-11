Limburgs waterleidingbedrijf haalt weer drinkwater uit Maas

De Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) heeft de inname van Maaswater voor drinkwaterwinning hervat. Het bedrijf is daar zaterdag weer mee begonnen.

WML haalde sinds 30 oktober geen water meer uit de Maas, omdat daarin een bestrijdingsmiddel was ontdekt. De vervuiling kwam uit België. Het ging om de onkruidverdelger prosulfocarb, die veel gebruikt wordt in de landbouw.

Niet in gevaar

De stof werd door Rijkswaterstaat in het water gemeten ter hoogte van de grens bij Eijsden. De inname werd op tijd stopgezet, waardoor de productie en kwaliteit van het drinkwater volgens WML niet in gevaar is geweest. Nu, ruim drie weken later, is de waarde van het gif onder de maximale grens van één microgram per liter, meldt 1Limburg.

Het is niet bekend of Rijkswaterstaat samen met de Belgische collega's de bron van de vervuiling heeft gevonden. WML pleit voor een emissieloze landbouw, zodat de drinkwaterbronnen beter worden beschermd.