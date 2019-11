Boeren willen vanmiddag druk zetten met nieuw trekkerprotest

Boeren gaan vanmiddag als waarschuwing aan het kabinet opnieuw actievoeren. Ze zijn van plan om langs op- en afritten van snelwegen te gaan staan met hun trekkers. Het protest is gepland van 12.30 tot 14.00 uur, voorafgaand aan een gesprek dat gepland staat met landbouwminister Schouten.

Voorzitter Mark van den Oever van de actiegroep Farmers Defence Force (FDF) deed vorige week een oproep op Facebook aan boeren om hun "spierballen te tonen". Volgens de organisatie is het niet de bedoeling dat de boeren het verkeer gaan blokkeren. FDF heeft tienduizenden leden op Facebook en zat onder meer achter de landelijke protesten in oktober.

Op welke wegen er actiegevoerd gaat worden, is nog onduidelijk. Een Gelderse FDF-woordvoerder zegt dat er geen concrete plekken zijn aangewezen, maar dat dit lokaal wordt bepaald.

Boerenorganisaties, verenigd in het Landbouw Collectief, spreken vanmiddag om 14.00 uur in Den Haag met Schouten over voorstellen die zij woensdag neerlegden om de stikstofcrisis aan te pakken. De maatregelen komen deels overeen met wat het kabinet heeft voorgesteld, maar de boeren willen dat alles op vrijwillige basis gebeurt. Er zou een fonds moeten komen van 2,9 miljard euro om een en ander te bekostigen.

'Eerst maar eens kijken'

Schouten zei vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal dat de boeren "hun stem mogen laten horen". Ze gaat ervan uit dat de wegen niet worden geblokkeerd en dat het protest "op een nette manier" plaatsvindt. "Dus op een manier dat het verkeer er geen last van heeft."

De minister noemde het positief dat het Landbouw Collectief eigen voorstellen heeft bedacht. Schouten hield zich op de vlakte over wat ze ervan vindt: "Eerst maar eens het gesprek aangaan, kijken wat ze hebben bedacht en hoe dat zich verhoudt tot onze ideeën."