Belgische justitie en Europol vallen 'persbureau' van IS aan

De Belgische justitie heeft samen met de Europese politieorganisatie Europol een cyberaanval uitgevoerd op een propagandakanaal van de terroristische organisatie IS. Doelwit was Amaq, dat dient als een soort persbureau van IS.

"We hebben heel wat accounts kunnen uitschakelen en een reeks websites offline kunnen halen", zegt woordvoerder Eric Van Der Sypt van het federale parket tegen Belgische media. Volgens hem zal het van de islamitische terreurgroep veel tijd en middelen vragen om Amaq te herstellen.

Vorig jaar voerde de Belgische justitie ook al een cyberaanval uit op Amaq, maar die bleek maar kort effect te hebben. Sites en accounts waren al snel weer actief.

De jongste cyberaanval werd vorige week uitgevoerd en duurde twee dagen. Vanmiddag om 14.00 uur geven de Belgische justitie en Europol een toelichting op het hoofdkwartier van de Europese politieorganisatie in Den Haag.