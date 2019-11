Taylor Swift breekt record Michael Jackson bij American Music Awards

Zangeres Billie Eilish werd bij de prijzenshow uitgeroepen tot beste nieuwe artiest. Zij brak dit jaar door met haar megahit Bad Guy en werd vorige week genomineerd voor zes Grammy Awards.

De 17-jarige Eilish is bij het gala in januari straks de jongste ooit die kans maakt op prijzen in de vier meest prestigieuze categorieën. Ook een album waar de Nederlandse producer Roselilah aan meewerkte, is genomineerd voor een Grammy Award.