Shell wil demonstratieverbod voor Greenpeace in Brent-olieveld

Shell eist een verbod op alle Greenpeace-protesten in de buurt van en op de vier Brent-olieplatforms in het Britse deel van de Noordzee. De oliemaatschappij daagde Greenpeace voor de rechter na protesten op 14 en 15 oktober op twee van de platforms die niet meer worden gebruikt.

Shell wil alleen het bovenste gedeelte van de olieplatforms in het Brent-olieveld ontmantelen en de fundering met de olietanks laten staan. Volgens Greenpeace leidt dat tot een milieuramp, omdat in de opslagtanks nog zo'n 11.000 ton olie zit die uiteindelijk in zee terecht zal komen.

'Beter voor het zeemilieu'

Greenpeace wil dat Shell "zijn troep opruimt", zoals geregeld is in het OSPAR-verdrag uit 1992. Daarin staat dat alle offshore olie- en gasinstallaties die niet meer worden gebruikt, moeten worden ontmanteld.

Shell heeft in dit geval ontheffing gevraagd en gekregen bij de Britse regering. Volgens Shell is het beter voor het zeemilieu om de resten te laten staan en zou het levensgevaarlijk zijn voor duikers om alles op te ruimen. De fundamenten zullen in honderden jaren langzaam afbreken als het zeewater het beton binnendringt en het staal in het beton gaat roesten. De tanks zullen volgens Shell nog minstens 1000 jaar grotendeels rechtop blijven staan en als er olie uit lekt, zou dit door natuurlijke processen worden afgebroken.

'Van de zotte'

Directeur Joris Thijssen van Greenpeace Nederland noemt het "van de zotte dat Shell probeert het recht op protest in te perken". Volgens Thijssen gaan over de hele wereld miljoenen mensen de straat op omdat ze het klimaat willen beschermen. "Nu probeert Shell, wereldwijd een van de grootste vervuilers, dit fundamentele recht op protest van ons af te pakken."

"Hoewel we het recht erkennen om vreedzaam te protesteren, staat de veiligheid van onze medewerkers op de olieplatforms en van de demonstranten voorop", zegt Shell. Volgens de oliemaatschappij brachten de acties van Greenpeace in oktober de veiligheid van demonstranten en de werknemers op het laatste nog bemande olieplatform in het gebied in gevaar.

Donderdag doet een rechtbank in Schotland uitspraak over de zaak.