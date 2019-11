Kind overleden bij ongeluk met ijssculptuur op kerstmarkt Luxemburg

Op de kerstmarkt van de stad Luxemburg is een kind om het leven gekomen nadat het was geraakt door een omgevallen ijssculptuur. Het beeld stond naast een ijsbaan op de kerstmarkt en viel door nog onbekende oorzaak om.

Een deel van het massieve ijsbeeld kwam terecht op het kind. Hulp mocht niet meer baten; het slachtoffer stierf op weg naar het ziekenhuis. Over de leeftijd van het kind is niets bekendgemaakt.

Het ongeluk gebeurde even na 20.00 uur. Het was toen zo'n zes graden. Of de temperatuur iets te maken heeft met het omvallen van de ijssculptuur wordt onderzocht.

Het beeld was zondagmiddag door ijskunstenaars gemaakt, volgens het lokale toerismebureau uit een blok van meer dan 2000 kilo. De kerstmarkt staat in het hart van de stad.