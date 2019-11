Democratiekamp op grote winst bij verkiezingen Hongkong

Bij de eerste lokale verkiezingen sinds de massale demonstraties in Hongkong lijken de politici die de demonstranten steunen een grote overwinning te hebben geboekt. De pro-democratie-kandidaten stonden aan het einde van de avond op 201 zetels, het pro-Peking-kamp op 28. Dat had er tot vandaag 292.

In totaal zijn er 452 zetels te verdelen in de districtsraden. Een definitieve uitslag wordt verwacht in de loop van de dag.

De verkiezingen werden vanwege de voortdurende en steeds fellere protesten tegen de Chinese invloed in Hongkong gezien als een referendum. Er werd al rekening mee gehouden dat de kandidaten die zijn voor blijvende autonomie zouden winnen.

Hoe zit het ook alweer met de protesten in Hongkong? Een korte uitleg: