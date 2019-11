Schip met 14.000 schapen kapseist voor kust Roemenië

Voor de kust van Roemenië is een schip met aan boord 14.000 schapen gekapseisd. Het schip was vanochtend vertrokken uit de haven van Midia, in de buurt van de zuidoostelijke stad Constanta aan de Zwarte Zee.

De hulpdiensten hebben de 22 Syrische bemanningsleden gered, en zijn bezig met een reddingsactie voor de schapen. Verschillende dieren zijn uit het water gehaald, maar gevreesd wordt dat veel schapen zijn verdronken.

Saudi-Arabië

Een woordvoerder van de hulpdiensten zegt bij de BBC dat nog niet duidelijk is hoe het kan dat het schip is gekapseisd. Het schip zou koers zetten naar de havenstad Jeddah in Saudi-Arabië.

Roemenië is een van de grootste schapen-exporteurs van de Europese Unie. De afgelopen twee jaar gingen twee miljoen Roemeense schapen naar het buitenland, vooral naar Jordanië, Libanon en Libië.