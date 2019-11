Klaus Iohannis herkozen als president Roemenië

President Klaus Iohannis van Roemenië is herkozen voor een nieuwe ambtstermijn. In de tweede ronde van de presidentsverkiezingen versloeg hij met gemak zijn sociaal-democratische tegenstander, ex-premier Viorica Dancila, met beloftes om een eind te maken aan jaren van politieke chaos. Dancila's partij ligt onder vuur na corruptieschandalen.

Iohannis kreeg volgens exitpolls ongeveer tweederde van de stemmen.

Iohannis, die bekendstaat om zijn pro-Europese houding, is sinds 2014 het staatshoofd. In zijn tweede termijn wordt het eenvoudiger voor hem om zijn pro-Europese koers te consolideren omdat hij nu kan samenwerken met een regering die hem steunt. De regering van Dancila viel op 10 oktober. Sinds begin deze maand is er een minderheidsregering onder leiding van de liberaal Ludovic Orban. Hij zal regeren tot nieuwe verkiezingen in 2020.

De opkomst van de verkiezingen was kort voor het sluiten van de stembureaus ruim 49 procent. Dat is het laagste niveau sinds de val van het communisme 30 jaar geleden.