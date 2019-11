Overleden Nederlandse tropenarts was 'een echte held'

Volgens overheidsfunctionaris Falama is de lassa-uitbraak ongebruikelijk voor dit gebied. "Dit gebeurt normaal meer in het oosten en zuiden van het land." Het is volgens hem al jaren niet meer voorgekomen in deze regio.

Jaarlijks raken zo'n 100.000 tot 300.000 mensen in West-Afrika geïnfecteerd met het virus. Het wordt overgedragen via knaagdieren.

Verspreiding is ook mogelijk tussen mensen na contact met bijvoorbeeld bloed of urine van iemand met lassakoorts. Dat is zeer waarschijnlijk gebeurd bij de keizersnede-operatie begin november.

Hoewel het virus vergelijkbaar is met ebola, is lassakoorts veel minder dodelijk. Acht op de tien mensen die geïnfecteerd raken, worden niet ziek. Als dat wel gebeurt, zijn de symptomen koorts, diarree, braken, hoofdpijn en spierpijn.

Is het besmettelijk?

Lassakoorts wordt pas overdraagbaar als de drager van het virus daadwerkelijk ziek wordt. Daarom mogen de Nederlanders die in contact zijn geweest met de patiënten zichzelf monitoren in overleg met de GGD. Ze moeten bijvoorbeeld tweemaal per dag controleren of ze koorts hebben, laat het RIVM weten.

De tweede Nederlandse arts die de ziekte heeft opgelopen, wordt behandeld in het UMC in Utrecht. Het is onduidelijk hoe ernstig de symptomen bij deze persoon zijn.

Er is geen vaccin om lassakoorts te voorkomen. Er zijn wel virusremmers, maar die zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie nog niet goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelen Agentschap. De ziekte is volgens het RIVM moeilijk te behandelen.

Lassakoorts komt in Nederland heel zelden voor. De afgelopen veertig jaar is de ziekte slechts twee keer vastgesteld, de laatste keer was in 2000. Het ging toen om een ernstig zieke man die kort daarvoor in Sierra Leone werkzaam was als chirurg.