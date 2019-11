Recordopkomst bij verkiezingen in Hongkong

Nooit eerder gingen zoveel mensen stemmen bij districtsverkiezingen in Hongkong. Na sluiting van de stembureaus is de definitieve opkomst vastgesteld op 71 procent. Dat betekent dat ruim 2,9 miljoen van de 4,1 miljoen stemgerechtigden hun stem hebben uitgebracht in de stadstaat.

De eerste resultaten wijzen op een overwinning voor ten minste een dozijn democratische kandidaten, onder wie enkele voormalige leiders van de studentenprotesten.

Het is de eerste keer dat de inwoners van de stad naar de stembus gingen sinds er hevige protesten uitbraken tegen de invloed van China. De hoge opkomst is hier waarschijnlijk door te verklaren. De stembusgang wordt gezien als een referendum over het beleid van de regering van Carrie Lam.

Rustig

In Hongkong duren de protesten nu ruim vijf maanden, maar vandaag bleef het rustig in de stad. De betogers hadden opgeroepen om vandaag geen onrust te veroorzaken zodat zoveel mogelijk mensen konden gaan stemmen en het democratisch proces niet verstoord zou worden.

Er zijn 452 zetels te verdelen over 18 districten. Daarvoor zijn een recordaantal van 1104 kandidaten voor ingeschreven. Ook het aantal geregistreerde kiezers is met 4,1 miljoen een record.

De symbolische waarde van de verkiezingen is dit keer veel groter dan anders. De districten hebben slechts een beperkte macht. De gemeentelijke organen worden meestal gedomineerd door pro-Pekingpartijen, maar de verwachting is dat deze keer de democraten misschien wel een meerderheid halen.