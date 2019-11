Amateurvoetbalwedstrijd Emmen stilgelegd na opstootje rond 'Zwarte Piet'-roeper

Een wedstrijd tussen de hoofdklasse-amateurs VV Emmen en JOS Watergraafsmeer uit Amsterdam is vanmiddag voor een kwartier stilgelegd, nadat iemand op de tribune in Emmen 'Zwarte Piet' had geroepen naar een donkere speler van de club uit Amsterdam. Dat bevestigen beide clubs na een bericht van het Dagblad van het Noorden. De club uit Emmen heeft direct excuses aangeboden. De wedstrijd werd wel uitgespeeld.

Jos-trainer Cor ten Bosch zegt dat bij de stand van 1-1 hoorbaar 'Zwarte Piet' werd geroepen naar aanvoerder en verdediger Richmond Bossman. "Het was een aardige strijd, er ontstond een opstootje", zegt Ten Bosch tegen de NOS. "En dan roept iemand uit het publiek opeens Zwarte Piet."

Volgens Ten Bosch werd de scheidsrechter erop gewezen, maar deed deze er eerst niets aan, waarop de aanvoerder en een aantal andere donkere spelers van JOS op de vermoedelijke 'Zwarte Piet-roeper' afgingen. "Ik heb wat donkere jongens lopen, die gingen vrij hevig geëmotioneerd naar de plek des onheils. Het liep gelukkig niet helemaal uit de hand."

De wedstrijd werd vanwege het tumult voor een kwartier door de scheidsrechter stilgelegd. "Dan zie je de impact pas van zoiets, wat dat uithaalt bij zulke jongens", zegt de trainer. "Met tranen in de ogen en de kop naar beneden. Dat is pittig. Het is heel wrang als een of andere idioot uit frustratie zoiets gaat roepen. Zeker in deze situatie, dan ben je stapelgek."

Excuses van VV Emmen

Voorzitter Peter Bouws van VV Emmen maakte tijdens de onderbreking en na de wedstrijd direct excuses bij JOS en bij de verdediger. "De man die het riep had binnen een seconde spijt, er was een en al tumult, wat getrek over en weer. Dat hebben we gelukkig kunnen sussen."

Bouws heeft de man die "Zwarte Piet" schreeuwde direct van het complex verwijderd. "Wij zijn ook een multiculturele vereniging, dit had nooit mogen gebeuren. Maar toen was het kwaad al geschied."

VV Emmen is van plan nog met een statement te komen. Morgenavond overlegt het bestuur daarover. Trainer Ten Bosch van JOS vindt dat de club uit Emmen de situatie goed heeft opgelost. "Ze hebben er echt alles aan gedaan om het goed recht te trekken."

Dit weekend is in het Nederlandse voetbal een minuut stilte gehouden tegen racisme, naar aanleiding van racistische uitlatingen tijdens de wedstrijd FC Den Bosch-Excelsior van vorige week zondag. Toen werd de donkere speler Ahmad Mendes Moreira racistisch bejegend.