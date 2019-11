Bloomberg stelt zich kandidaat, 'wil roekeloze en onethische Trump verslaan'

De Amerikaanse miljardair en oud-burgemeester van New York Michael Bloomberg heeft zich officieel kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van 2020. De 77-jarige mediamagnaat wil het namens de Democraten opnemen tegen president Trump.

In maart zei Bloomberg nog dat hij zich niet wilde mengen in de presidentsverkiezingen van 2020, maar de laatste tijd werd al duidelijk dat hij daarvan was teruggekomen.

"Ik wil Donald Trump verslaan en de Verenigde Staten herbouwen", zegt hij. "We kunnen de roekeloze en onethische acties van president Trump ons niet nog eens vier jaar veroorloven. Hij vormt een existentiële bedreiging voor ons land en onze waarden. Als hij een nieuwe termijn wint, kunnen we die schade misschien nooit meer herstellen."

Allemaal zeventigers

Gisteren werd duidelijk dat Bloomberg de komende week 30 miljoen dollar uitgeeft aan campagnespotjes op de Amerikaanse tv. Hij heeft zendtijd gekocht in Democratische bolwerken als New York en Los Angeles, maar ook in 'swingstates' als Florida en Michigan.

De mediamagnaat heeft een geschat vermogen van 54 miljard dollar en zei eerder al dat hij 100 miljoen dollar wil uittrekken voor zijn strijd tegen Trump. In de peilingen staat hij tot nu op een paar procent.

Met de officiële kandidatuur van Bloomberg is er een zeventiger toegevoegd aan het lijstje presidentskandidaten voor de Democraten. Joe Biden is net als Bloomberg 77 jaar, Bernie Sanders is 78 en Elizabeth Warren is 70. President Trump is 73.

Bloomberg keerde zich eerder tegen de plannen van Warren, die de rijken veel meer wil laten betalen voor overheidsvoorzieningen.