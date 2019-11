Verloren blok goud weer terug bij eigenaar

Het blok goud dat op vrijdag 15 november bij een waardetransport in Utrecht werd verloren, is weer terecht. De vinder heeft zich gemeld bij de politie.

"Na de berichtgeving van verschillende media heeft de eerlijke vinder contact opgenomen met de politie", schrijft de politie op Facebook. Agenten zijn bij de vinder op bezoek geweest en hebben het goud meegenomen.

Na het tonen van een bewijs van eigendom kon de eigenaar het goud weer meenemen, meldt RTV Utrecht. Over de identiteit van de vinder en een eventuele beloning is niets bekendgemaakt.

Op 15 november verloor een chauffeur van een waardetransport een transportbox waar het 9 kilo zware blok in zat. Vermoedelijk had de chauffeur de zijdeur van zijn bestelbusje niet goed afgesloten. De eigenaar loofde een beloning van 25.000 euro uit voor de eerlijke vinder. Het blok is tussen 200.000 en 235.000 euro waard.