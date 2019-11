Doden door overstromingen Côte d'Azur

In Zuid-Frankrijk zijn twee mensen omgekomen door overstromingen na noodweer. Sinds vrijdag wordt de Côte d'Azur geteisterd door harde en aanhoudende regenbuien.

Rivieren zijn buiten hun oevers getreden. Honderden mensen moesten door het stijgende water hun huis uit en het openbaar vervoer raakte ontregeld.

Gisteren werd al bekend dat twee mensen waren vermist. Een slachtoffer werd dood gevonden bij het dorp Le Muy, ten westen van de kustplaats Fréjus. Een ander lichaam werd in een auto gevonden in het nabijgelegen Cabasse. Het is niet bekendgemaakt of de gevonden doden ook de vermiste mensen zijn.

Ook vandaag blijft het regenen in het gebied, maar minder hevig dan gisteren. De verwachting is dat het waterpeil snel zakt. Minister Castaner van Binnenlandse Zaken reist later vandaag af naar het gebied om zijn steun te betuigen aan slachtoffers en te praten met reddingswerkers.