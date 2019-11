Seksueel over de schreef voor de camera, zonder dat iemand ingrijpt

Na de kritiek trok RTL donderdag de stekker uit het programma. Er werden excuses aangeboden en er komt een "grondig onderzoek" naar hoe dit heeft kunnen gebeuren, zo werd beloofd.

Waar ligt de verantwoordelijkheid?

Mediadeskundigen Duits en Goossens leggen uit dat bij programma's als De Villa en Gran Hermano er altijd iemand meekijkt op de nachtcamera's in slaapkamers. Dit zijn zogenoemde spotters, die in de gaten houden of er iets 'spannends' gebeurt.

Als dat het geval is, kan er bijvoorbeeld een camerateam worden ingeschakeld. Om extra beelden te schieten voor het beeldverhaal bij de nachtelijke escapades van deelnemers.

Het is mogelijk dat de infraroodbeelden vertraagd te zien zijn, of dat een spotter de aanranding gemist heeft. "Zo iemand staat vaak laag in keten en misschien was hij of zij 's nachts bang om een producent wakker te maken", zegt Duits. "Maar 's ochtends had iemand hogerop moeten zeggen: dit kan niet."

Het feit dat de beelden uit De Villa wel zijn uitgezonden duidt er volgens de twee deskundigen op dat de makers van mening waren dat het gedrag wel door de beugel kon. Hou in het achterhoofd dat dit soort shows graag de grens opzoekt, want sensatie en controverse scoort op tv.

Een journalist onthulde jaren geleden dat bij Temptation Island zelfs een script wordt aangehouden voor wie met wie ruzie krijgt. Maar volgens Goossens leek dat niet aan de hand bij de het afgelaste RTL-programma.