Nederlandse tropenarts overleden aan lassakoorts, tweede arts besmet

De Nederlandse tropenarts die in Sierra Leone besmet was geraakt met het lassavirus is gisteravond overleden. Dat meldt minister Bruins voor Medische Zorg in een brief.

De minister maakte ook bekend dat er een tweede arts besmet is geraakt met de ziekte. Dat is ook een Nederlander die het virus opliep tijdens zijn werk in het West-Afrikaanse land. Hij is na aankomst op Schiphol direct met een ambulance overgebracht naar het Calamiteitenhospitaal in het UMC in Utrecht. Dat ziekenhuis heeft bijzondere voorzieningen en werd eerder ingezet voor patiënten met ebola in 2014.

In isolatie

De twee artsen zijn waarschijnlijk tijdens een medische behandeling in Sierra Leone besmet geraakt, zegt de minister. Hij schrijft dat er de afgelopen dagen intensief contact is geweest met betrokkenen in het land. "In het ziekenhuis in Sierra Leone werken nog enkele andere Nederlandse zorgverleners. De Nederlandse zorgverleners die contact hebben gehad met de twee patiënten met Lassakoorts worden inmiddels gerepatrieerd."

Andere artsen nemen de zorg over in het ziekenhuis, schrijft Bruins.

Woensdag werd bekend dat de arts die nu is overleden, was gerepatrieerd naar Nederland. Sindsdien lag hij in isolatie in het Leids Universitair Medisch Centrum.